En de Oscar voor ‘beste film’ moet gaan naar...?

Stemmen maar!De knotsgekke actiekomedie Everything Everywhere All At Once is dé favoriet bij de Oscars die komende zondagnacht voor de 95ste keer in Hollywood worden uitgereikt. Maar is dat terecht? Zou het belangrijkste beeldje voor ‘beste film’ niet eigenlijk moeten gaan naar een kaskraker als Top Gun: Maverick, de tweede Avatar of juist het Netflix-oorlogsepos Im Westen Nichts Neues (All Quiet on the Western Front)? Stem hieronder in onze poll op één van de tien genomineerde titels.