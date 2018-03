En de Oscars gaan naar...

Acteur Sam Rockwell pakte met zijn mannelijke bijrol in de thriller Three Billboards outside Ebbing, Missouri de eerste Oscar. Hij kroop in de huid van een racistische, homofobe agent.

Volledig scherm Sam Rockwell. © AFP Volledig scherm © AFP Rockwell won al meerdere prijzen voor de opmerkelijke rol. Het was de eerste keer dat de acteur was genomineerd. De film vertelt over een moeder die door drie billboards te huren aandacht voor de onopgeloste moord van haar dochter te vragen. Hoofdrolspeelster Frances McDormand is de grote favoriet in de categorie beste actrice.



Allison Janney pakte de prestigieuze filmprijs voor beste vrouwelijke bijrol. De actrice kreeg het beeldje voor haar vertolking van LaVona, de moeder van kunstschaatskampioene Tonya Harding in de biografiefilm I, Tonya. De 58-jarige Janney was veruit de favoriet in deze categorie. De actrice kreeg al talloze prijzen voor haar vertolking.



Ook hoofdrolspeelster Margot Robbie, die Tonya Harding vertolkt, maakt kans op een beeldje.

Volledig scherm Allison Janney. © AFP

De Pixarfilm Coco is de grote winnaar in de categorie 'beste animatie'. De film vertelt over een Mexicaans jongetje dat naar de onderwereld afreist om een groot familiegeheim te achterhalen. Het is de veertiende keer dat studio Pixar een Oscar won. Eerder wonnen onder meer Monsters Inc, Finding Nemo, The Incredibles en Ratatouille al de prijs voor beste lange animatiefilm.

Volledig scherm Filmmakers Lee Unkrich en Darla K. Anderson poseren met hun Oscars voor Coco. © AFP

Het Chileense drama Un Mujer Fantástica heeft de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. Het drama van regisseur Sebastián Lelio vertelt over een transseksuele vrouw die rouwt om haar overleden vriend. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat Chili het beeldje voor beste buitenlandse film wint. Het was de tweede nominatie voor het land ooit. De Nederlandse kandidaat in deze categorie, Layla M, viel in de voorrondes al af.

Regisseur en scenarist Jordan Peele gaat met de Oscar voor beste originele script naar huis. De 39-jarige Peele kreeg het beeldje voor zijn horrorfilm Get Out. Peele is de eerste regisseur ooit met zijn debuut voor scenario, regie en beste film is genomineerd.

Volledig scherm Jordan Peele © AFP

Kobe Bryant (39) kan ook een plaatsje vrij maken voor het felbegeerde beeldje, want de legendarische oud-speler van de LA Lakers won een Oscar voor zijn film Dear Basketball, in de categorie beste korte animatiefilm. Zichtbaar ontroerd stond Bryant op, nadat hij zijn naam hoorde. De boomlange basketballer kon het nauwelijks geloven en omhelsde regisseur en animator Glen Keane op het podium, waar de twee hun prijs in ontvangst namen.

De Oscar voor beste regisseur is gewonnen door Guillermo del Toro. Hij kreeg het beeldje voor zijn fantasy-drama The Shape of Water. Hij gold als grote favoriet in deze categorie; eerder won hij onder meer een Golden Globe en een Gouden Leeuw voor zijn film.

Gary Oldman werd als verwacht bekroond als beste acteur van het jaar. De 59-jarige ster won het beeldje voor zijn rol van Winston Churchill in het drama Darkest Hour. Hij gold veruit als favoriet in deze categorie.

Volledig scherm © AFP

De 60-jarige actrice Frances McDormand kreeg het beeldje voor haar hoofdrol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Eerder won McDormand de prijs al voor haar rol in de thriller Fargo.

Volledig scherm © Chris Pizzello/Invision/AP

De fantasyfilm The Shape of Water heeft de meest prestigieuze Oscar van de avond gewonnen: die voor beste film. ,,Ik ben hier zo trots op! Ik draag deze prijs op aan alle jonge filmmakers. Iedereen die ervan droomt verhalen te kunnen vertellen, dit is het bewijs dat het mogelijk is!'', riep Guillermo del Toro, die ook als beste regisseur werd bekroond.