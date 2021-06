Engeland in de greep van The Masked Dancer: deze ‘sportlegende’ was de rubberen kip

Na het enorme succes van The Masked Singer is er in Amerika en Engeland nu ook The Masked Dancer , waarin beroemdheden onherkenbaar hun danskunsten vertonen. Het eerste seizoen in Engeland ging afgelopen weekend van start en beheerst nu al de lokale media. Want wie gingen er toch schuil achter het mysterieuze bietje en de rubberen kip?

In The Masked Dancer treden vermomde celebrity’s op die meestal niet bekendstaan om hun danstalent. Een bekend panel moet vervolgens raden wie er in de bonte kostuums zitten, zoals in Engeland dit seizoen een ijscoupe, een enorme rits en een carwash-borstel. De zeven afleveringen worden allemaal in één week uitgezonden, dus de onthullingen volgen elkaar snel op.

Maandag was het de beurt aan de beetroot, oftewel het bietje. In het pak zat duidelijk een vrouw met een Amerikaans accent. Ze houdt van historische cultuur en is jonger dan haar uiterlijk doet vermoeden, luidden de hints. En ze voelt zich duidelijk comfortabel op het podium, bleek tijdens haar optreden:



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verder houdt ze van plezier en is het glas bij haar altijd halfvol. Niet zozeer omdat ze zo positief in het leven staat, maar omdat ze voor haar werk soms zelf als vulling van enorme glazen fungeert, zo bleek. In het pak zat namelijk een beroemde burlesk-danseres:



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel Dita Von Teese in het verleden balletles heeft gehad, kan ze naar eigen zeggen voor geen meter een choreografie volgen. Ze vond haar deelname dan ook erg spannend. ,,Ik had hier liever gestaan en mijn kleren uitgetrokken, dan had ik me comfortabeler gevoeld’’, grapte de Amerikaanse ster, die eigenlijk Heather Renée Sweet heet.



Lees door onder de post van haar glas-act.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

On the rocks

Gisteren trok de rubberen kip aan het kortste eind. In dat pak zat een man die altijd achterna wordt gezeten, aldus een van de hints. Het is nooit te laat om nieuwe dingen te leren, zei hij, verwijzend naar zijn vermoedelijk niet al te jonge leeftijd. En hij komt het beste tot zijn recht ‘on the rocks’, stelde de kip, die omringd door eieren een swingend optreden gaf:



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat ‘on the rocks’ had niets met ijsklontjes te maken, maar met het vroegere werk van de inmiddels 57-jarige Michael Edwards, oftewel oud-schansspringer en ‘sportlegende’ Eddie the Eagle:



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel hij van zijn deelname heeft genoten, vond de voormalig atleet het dansavontuur erg lastig. Hij raakte soms gedesoriënteerd en had moeite om zijn evenwicht te bewaren in het pak.

,,Ik kon niet veel zien en de studio was ook donker, dat maakte het lastig’’, zei hij. ,,Ik kon niet goed ademen, dus ik ademde maar heel zwaar om nog wat zuurstof binnen te krijgen.’’

Het eerste seizoen van de Amerikaanse versie van The Masked Dancer werd overigens gewonnen door de suikerspin. In dat pak bleek meervoudig Olympisch kampioen turnen Gabby Douglas te zitten. Dit optreden gaf ze in de finale:

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.