Engeland smult van openlijke ruzie tussen voetbalvrouwen

De 33-jarige Coleen, die voorheen bevriend was met Rebekah, doet op social media gedetailleerd uit de doeken hoe ze degene heeft ontmaskerd die privé-informatie lekte naar de pers. Ze ondernam actie toen ze verhalen die zij op haar niet-publieke profiel op Instagram had gepost onder meer in de Engelse tabloid The Sun zag verschijnen.

,,Al enige jaren verschijnt er zoveel informatie over mij, mijn vrienden en mijn familie bij The Sun - allemaal zonder dat ik er van tevoren van af wist en zonder mijn toestemming”, schrijft Rooney. Ze is al langere tijd aan het speuren naar wie het lek zou kunnen zijn. Uiteindelijk had ze een vermoeden. Om zeker te weten dat haar verdenking gegrond was, kwam ze met een idee. ,,Ik blokkeerde al mijn volgers van het zien van mijn Instagram Stories, behalve één persoon. Mensen zullen zich wel afvragen waarom het leek alsof ik geen Stories plaatste de afgelopen tijd.”

In een periode van vijf maanden poste ze een serie nep-Stories om te zien of ze bij The Sun terecht kwamen. ,,En weet je, dat deden ze! Een verhaal over genderselectie in Mexico, het verhaal dat ik terugkeerde op tv en een verhaal dat mijn kelder was overstroomd", schrijft Rooney. ,,Het was moeilijk om dit voor me te houden en nergens op te reageren, maar ik moest wel. Ik heb een screenshot bewaard van de originele verhalen waar duidelijk op te zien is dat slechts één account ze gezien had. Het is die van… Rebekah Vardy.”

Volledig scherm Jamie Vardy zijn vrouw Rebekah. © REUTERS

Ontkennen

Vardy zegt dat ze nooit met journalisten gesproken heeft over Rooney, ook al heeft ze vaak genoeg pers aan de lijn gehad. Ze ontkent elke betrokkenheid en zegt dat er meer mensen de beschikking hebben gehad over het paswoord van Rooneys instagram-account. The Sun heeft nog niet gereageerd, maar een van de ‘exclusieve’ artikelen is volgens The Guardian van de website van de krant gehaald.