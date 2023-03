Engeland treurt na plotse dood presentator Paul O’Grady (67), die met één zin geschiedenis schreef

Engeland is in rouw na de plotselinge dood van presentator en comedian Paul O’Grady (67) deze week. Het nieuws zorgde voor een stroom aan berichten op sociale media, zelfs van koningin-gemalin Camilla. O’Grady gaat vooral de geschiedenisboeken in met één uitspraak.

Paul O’Grady was ruim drie decennia op tv te zien, onder meer met zijn eigen talkshow. De eerste jaren was hij bekend als Lily Savage, het dragqueenpersonage dat hij vanaf de jaren 70 al speelde in gayclubs. Rond 2004 ging het karakter ‘met pensioen’ en presenteerde O’Grady als zichzelf, bijvoorbeeld een docuserie over een honden- en kattenopvang in Battersea.

Voor die organisatie zet Camilla zich ook in. Het Britse koninklijk huis deelde een foto van haar en Paul op sociale media. Ze is ‘diep bedroefd’ door het overlijden. ‘Zijn warme hart en aanstekelijke humor brachten licht in het leven van zovelen’, aldus Camilla in een verklaring.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vicepremier noemt verkeerde naam

Tout bekend Engeland reageerde op de dood van O’Grady, die donderdag alle voorpagina’s haalde. Er was ook een eerbetoon in het Lagerhuis, waar vicepremier Dominic Raab voor een pijnlijk moment zorgde toen hij O’Grady per ongeluk ‘Paul Grayson’ noemde.

Elton John eerde hem als voorvechter van rechten voor lhbti-personen en strijder tegen aids en hiv. O’Grady ‘deed dingen die niemand eerder had gedaan’, schreef John op Instagram. Hij doelde waarschijnlijk op Pauls werk als dragqueen. De kunstvorm komt tegenwoordig regelmatig voorbij op tv, maar Paul speelde Lily Savage dertig jaar geleden al in grote tv-shows.

Één uitspraak van hem gaat vooral de geschiedenisboeken in, memoreert BBC News. O’Grady was in 1987, tijdens de aidscrisis, aan het werk als Lily Savage in een gayclub toen de politie een inval deed. Destijds dacht de politie dat je hiv kon oplopen als je homoseksuele mannen aanraakte, dus droegen agenten rubberhandschoenen. ,,Oh wat goed’’, zei Paul. ,,Komen jullie de afwas doen?’’

Collega’s in de comedywereld keken tegen hem op, blijkt uit hun reacties. ‘Zijn humor, warmte en vriendelijkheid kwamen naar voren in alles wat hij deed’, schreef presentator Adil Ray op Twitter. ‘Er is niemand zoals hij, echt helemaal niemand.’

Volledig scherm De dood van Paul O'Grady haalde alle voorpagina's. © The Sun/Daily Mirror

Hartaanvallen

O’Grady was nog volop aan het werk en toerde onlangs met de musical Annie. Hij stierf dinsdagavond ‘onverwachts, maar vredig’, meldde zijn echtgenoot Andre Portasio. Hij laat ook een dochter en twee kleinkinderen na, evenals een heleboel dieren. Hij hield thuis onder meer honden, varkens, vleermuizen en fretten, schrijft The Guardian.

Het is onduidelijk waaraan hij overleed. O’Grady had wel al lange tijd last van hartproblemen en kreeg in 2002 en 2006 al een hartaanval.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: