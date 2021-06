Enorme slag in medialand: RTL en het Talpa van John de Mol gaan fuseren

John de Mol

SBS is sinds 2011 in handen van het Talpa van John de Mol, die kocht het in eerste instantie samen met Sanoma. In 2017 verkocht dat bedrijf de televisiezenders aan de mediamagnaat. Daarmee werd hij 100 procent eigenaar van SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. In 2019 werd zus Linda de Mol creatief directeur bij Net5, maar trok zich door de coronacrisis begin dit jaar weer uit terug.



De Mol verkende al eerder een samenwerking met RTL, toen zonder succes en stelde dat er een ‘harde concurrentiestrijd’ was ingeluid. ,,Het zal eind 2017 zijn geweest dat we aan tafel zaten over de noodzaak de handen ineen te slaan in de oorlog tegen grote buitenlandse spelers als Facebook, YouTube en Netflix", reageerde RTL-baas Sven Sauvé in 2019. ,,Daar stonden we ook zeker voor open. Maar de voorwaarden waarop John wilde samenwerken, waren voor ons onacceptabel. Hij wilde onder meer gebruik maken van programma’s en presentatoren die op dat moment onderdeel waren van RTL. Zijn uiteindelijke doel was op termijn RTL kopen. Geen sprake van.”



Sauvé legde uit vol te focussen op Videoland. ,,Eind 2017 zag de wereld er anders uit. Dát was het moment om die krachten te bundelen. Nog steeds staan we open voor samenwerken, maar de condities zijn wel anders”, stelde hij toen.