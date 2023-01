Enorme stunt! Jury en publiek zijn het oneens en dus gaat cultzanger naar Songfestival voor België

Het zou gisteravond op Eurosong 2023, de Belgische selectie voor het Eurovisie Songfestival, gaan tussen de twee jonge vrouwen Chérine of gala dragot. Of misschien toch The Starlings, die imponeerde met een bijzonder optreden. Niemand hield rekening met Gustaph, maar hij won. Een voormalig achtergrondzanger die meedeed met een eurodance nummer dat je meteen terugwerpt naar de jaren 90. ,,Ik was al blij geweest met een plekje in het midden”, reageert de verrassende winnaar.

Het is een avond waarover in België nog lang nagepraat zal worden. Met een enorme show met een Nederlands tintje werd er gezocht naar de inzending die onze zuiderburen gaat vertegenwoordigen in Liverpool tijdens het Eurovisie Songfestival. In de vakjury was er plek voor Nikkie de Jager, die anderhalf jaar geleden nog in Rotterdam een van de presentatoren was. Een pauze-act was er van Duncan Laurence. De winnaar van 2019 raakte zelf ontroerd toen hij het nummer Arcade zong.



De show zelf begon met een gezamenlijk optreden van alle deelnemende artiesten die een medley zongen van grote Eurovisie-hits. Die act eindigde met een prachtig eerbetoon aan Nicole Josy, die in november afgelopen jaar overleed. Ze deed in 1973 samen met haar partner Hugo Sigal mee aan het liedjesfestijn met nummer Baby, baby. Sigal zat hevig geëmotioneerd in de zaal.

Een dansende boom en een poppetje met zes armen

Bij de optredens van de kandidaten viel vooral de act van Chérine op. Ze werd ondersteund door een dansende boom en een poppetje met zes armen. Ze noemde het haar fantasiewereld. Vooraf was ze de grote favoriet, maar de zangeres zong niet altijd even zuiver op het grote podium. The Starlings, een duo met Tom Dice die in 2004 met Me and my guitar zesde eindigde op het Songfestival, maakte meer indruk. Hun act zat vol emotie. Het stel, dat hun kindje in 2021 verloor, bracht door middel van subtiele aanrakingen de tekst over.



Cultzanger Gustaph zorgde vooral voor feest in de zaal met zijn eurodance-knaller Because of you. Hij haalde alle hoge noten perfect en zijn act was kleurrijk. Jurylid Alexander Rybak, die in 2009 het Songfestival won, gaf aan dat hij van geen enkele ander optreden vrolijker werd. De andere topfavoriet gala dragot maakte juist indruk met een vrij donker optreden, waarbij artistiek het eerste woord is dat in je komt.

De jury was vooral door gala dragot geraakt en gaf haar de hoogste score (146 punten), Chérine moest het met één puntje minder doen. Opvallend was het hoge puntenaantal voor Gustaph. Hij kreeg 121 punten van de vakjury en eindigde daar als derde. The Starlings vielen minder in de smaak en belandde slechts op de vijfde plek met 94 punten. Dat terwijl ze bij het publiek juist de meeste punten (183) kregen.

‘Out of body-experience’

Die score was echter net niet genoeg. Want hoewel het duo daarmee Chérine en gala dragot voorbij ging, kwamen ze net één punt te kort om Gustaph te passeren. Hij profiteert van het feit dat de jury en het publiek het oneens zijn met elkaar. De 42-jarige zanger verkeerde vervolgens in shock en kon niet geloven dat hij de winnaar is. ,,Ik heb een out of body-experience, ben ik aan het trippen ofzo? Ik had dit totaal niet zien aankomen, maar ik ben ongelooflijk vereerd om ons land te vertegenwoordigen", zei hij in een eerste reactie.



Gustaph gaat het in Liverpool onder meer opnemen tegen Mia Nicolai en Dion Cooper, die voor Nederland meedoen. Wanneer de twee hun liedje onthullen is nog onduidelijk. Het Songfestival vindt van 9 tot 23 mei plaats in Liverpool.

