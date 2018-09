Enzo Knol dumpt Porsche Panamera voor nieuwe bolide van 240.000 euro

,,En daar heb ik er dus eentje van. Echt heel bizar”, glundert Knol in een filmpje over zijn aanschaf. De YouTuber wilde al een tijdje een nieuwe bolide. ,,In mijn huidige heb ik niet zoveel ruimte”, zegt hij. ,,Ik zat vaak met situaties dat ik iets wilde meenemen, maar dat het niet lukte. Dat vond ik erg irritant.” De vlogger kiest daarom voor een model dat hoger, groter en ruimer is.

Zijn Jeep Grand Cherokee Trackhawk is volgens autoblog.nl 'de allersnelste, meest rauwe SUV die momenteel in Nederland verkrijgbaar is'. Het beest, een 6.2 liter V8 met 700 pk onder de motorkap, gaat in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een topsnelheid van maar liefst 290 km/uur.