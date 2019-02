Enzo Knol en Dylan Haegens opnieuw genomineerd voor VEED Award

Video Prinses Laurentien en Johnny de mol in gesprek met uit huis geplaatste kinderen

20:52 In Theater Diligentia in Den Haag gaan prinses Laurentien en Johnny de Mol namens Stichting Het Vergeten Kind in dialoog met uit huis geplaatste kinderen om de jeugdzorg te verbeteren. Zij concluderen dat regelgeving beter kan wanneer er goed wordt geluisterd naar de kinderen over wie het gaat. ,,Deze kinderen worden veel te vaak verhuisd, of zoals ze het zelf noemen: verplaatst.”