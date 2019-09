Enzo Knol showt wéér zijn kont en deze GTST'er had 'nul' sociaal leven

Video Waarom boeken zo belangrijk zijn voor Willie Wartaal: ‘Liefst zou ik zelf ook kinderboe­ken willen schrijven’

13:09 Olivier Mitshel Locadia, alias Willie Wartaal, is een van drie bekende Hagenaars die centraal staan in een nieuwe campagne van Bibliotheek Den Haag. Hij beet in het bibliotheekfiliaal Ypenburg het spits af van de actie BiebFavoriet. Tegelijk neemt de bibliotheek een nieuwe website in gebruik.