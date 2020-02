EO komt met oorlogsdrama voor tieners op Instagram

Podcast Bingewatchers Seriede­buut Al Pacino zorgt voor gemengde reacties

16:13 De makers van de podcast Bingewatchers van onze krant zijn zeer verdeeld over de nieuwe serie Hunters, met in de hoofdrol Al Pacino. Dat blijkt in de nieuwste aflevering van de podcast. Mediaverslaggever Gudo Tienhooven is niet direct enthousiast, terwijl seriejunkie Kevin Goes zeer onder de indruk is.