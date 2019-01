EO komt met programma over pesten op de werkvloer

Onderzoek wijst uit dat 1 op de 8 volwassenen in Nederland wordt gepest op de werkvloer, een fenomeen waar nog een enorm taboe op rust. Het doel van Gepest van 9 tot 5 is om slachtoffers te helpen en in algemene zin mensen bewust te maken van het probleem, aldus de Evangelische Omroep die het programma om 21.30 uur uitzendt op 19 april, op de Landelijke Dag Tegen Pesten.

,,Het pesten gebeurt soms heel subtiel en kan variëren van iemand niet meevragen voor de lunch tot discrimineren op uiterlijke kenmerken’’, vertelt eindredacteur Margit Balogh van de EO. ,,De pesters vinden het vaak een geintje, maar van de impact zijn ze zich dan onvoldoende bewust. Het kan bij de gepeste collega’s leiden tot depressiviteit of zelfs een burn-out.’’

De omroep zoekt nog naar kandidaten. ,,Die moeten zelf al eerder stappen hebben ondernomen om het pesten tegen te gaan, maar steeds bot vangen. Ook moet het gepest aantoonbaar zijn.’’ Het bewijs kan worden geleverd in de vorm van emails en appjes, maar ook van beelden geschoten met de (eigen) verborgen camera.

Heimelijk filmen

In 2014 ontstond veel ophef over heimelijk gefilmde opnamen voor het anti-pestprogramma Project P (RTL 5). Een school dwong via de rechter af dat die beelden niet mochten worden uitgezonden. ,,Ik kan hier niets over zeggen, want wij hebben dat programma niet gemaakt’’, zegt Balogh van de EO. ,,In algemene zin: het betreft hier geen kinderen, maar volwassenen. Wij hebben er niets mee te winnen om mensen te beschadigen. De ‘pester’ moet ook gewoon weer terug kunnen naar huis.’’

Ze vervolgt: ,,Wij gaan niet voor de confrontaties en de narigheid. Ook gaan we er niet met een gestrekt been in. Het programma moet een taboe zichtbaar maken en perspectief bieden.’’ Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een anti-pestbeleid dat nu alleen bestaat bij ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven.