Epke Zonderland vader geworden van Bert Eize

'Temptation Is­land-deelnemer Mezdi in ziekenhuis na motoronge­val'

21:39 Mezdi, deelnemer van het laatste seizoen van Temptation Island, is eerder vandaag betrokken geraakt bij een motorongeluk in Heerenveen. Hij botste op een auto waarna hij de lucht in werd geslingerd. Volgens Noordernieuws is de realityseriekandidaat met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.