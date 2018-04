Er is al eenheidsworst genoeg op de radio

Nieuwe Avengers-film breekt records in openings­week­end

29 april Nooit leverde een film in het openingsweekend zoveel op als de superheldenfilm Avengers: Infinity War. Wereldwijd bracht de film, die woensdag in Nederland in première ging, 630 miljoen dollar op. Dat is omgerekend 520 miljoen euro. Ook in Nederland trekt de film hordes bezoekers naar de bioscopen.