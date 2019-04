Er is nog steeds niemand die Anouk live aankan

Ronnie Flex ontkent dat hij reality­ster Nikki Ros zwanger maakte

21:31 Rapper Ronnie Flex (27) heeft via zijn management laten weten dat hij in geen geval voor de tweede keer vader wordt. Volgens Nikki Ros, die in 2017 deelnemer was aan het realityprogramma Ex On The Beach: Double Dutch, is zij momenteel 19 weken zwanger. De vader van de baby zou Ronell Plasschaert zijn: de echte naam van Ronnie Flex.