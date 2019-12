Er komt een nieuw seizoen van de Meilandjes

Martin Garrix en label krijgen gelijk van hof

12:09 Zowel Martin Garrix als zijn voormalige platenlabel en management hebben gelijk gekregen in een langlopende zaak over oude contracten. De rechter gaf eerder de dj gelijk, waarna zijn oude platenlabel Spinnin' Records en management Music Allstars (MAS) in hoger beroep gingen. De uitspraak werd eerder dit jaar een paar keer verschoven omdat de omvang van de ingediende stukken erg groot was. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag alsnog uitspraak gedaan.