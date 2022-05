Er komt een wereldwijde editie van The Masked Singer

In de nieuwe reeks hopen kandidaten gekroond te worden tot The Global Masked Singer Champion. ,,Dit project is al een droom van me sinds ik besefte dat The Masked Singer een wereldwijd fenomeen zou worden, na het succes van de Amerikaanse versie”, vertelde producent Craig Plestis. ,,Het is nu al in meer dan 56 landen te zien en ik kan niet wachten om kandidaten uit al die versies te verzamelen en in gloednieuwe kostuums te laten optreden in een epische wedstrijd die over de hele wereld te zien zal zijn.”