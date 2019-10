Er zijn weinig andere opties dan Fidan & Tijs

Fidan & Tijs. Ekiz & Van den Brink. Ik heb de combinatie van deze twee namen afgelopen weken zo vaak langs horen komen als gedoodverfde opvolger van Eva Jinek op de late avond op NPO 1, dat het als programmatitel al bijna vertrouwd in de oren klinkt. Wat heel knap is voor een duo dat op het eerste gezicht even logisch lijkt als haring met slagroom. Tot ruim een maand geleden zou geen enkele omroepbobo of netmanager die twee ooit naast elkaar hebben bedacht achter een talkshowtafel, zelfs niet in zijn wildste dromen.