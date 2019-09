Ere-Gouden Kalf gaat dit jaar naar Jac. Goderie

Goderie krijgt de ereprijs vanwege zijn jarenlange toewijding aan film. In diverse functies toonde hij volgens het bestuur zijn bevlogenheid voor film, iets wat films nodig hebben. ,,Jac. Goderie heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Hij zet zich nog steeds volop in om de liefde voor film overal te verspreiden", aldus het NFF. De 68-jarige Goderie is onder meer actief geweest als programmeur, radio- en tv-presentator, eindredacteur, uitgever, deskundige en columnist.



Het speciale Gouden Kalf wordt sinds 1981 uitgereikt aan personen of instanties die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur. Vorig jaar ging de ereprijs naar actrice Monique van de Ven. Andere winnaars zijn onder anderen scenarist Gerard Soeteman, producent Burny Bos, pr-koningin Monique van Schendelen, actrice Willeke van Ammelrooy en acteurs Rutger Hauer en Jan Decleir.



De Gouden Kalveren worden op 4 oktober uitgereikt in Utrecht.