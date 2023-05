Ere Zilveren Nipkowprijs dit jaar voor Even tot hier

De Ere Zilveren Nipkowprijs gaat dit jaar naar Even tot hier . Het satirische televisieprogramma van BNNvara dat wordt gepresenteerd door het duo Niels van der Laan en Jeroen Woe, is aan zijn negende seizoen bezig en mag zich in een enorme populariteit verheugen.

Van der Laan en Woe, die muzikaal worden bijgestaan door de Belg Miguel Wiels, volgden met hun programma in 2019 De Kwis op. Even tot hier ontving in december 2021 de award voor Beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen, uitgeroepen door de AD Media Podcast. Een klein jaar later veroverden de heren Van der Laan en Woe de Gouden Televizier-Ring met ruim zeventig procent van de stemmen. De Ere Zilveren Nipkowprijs wordt op donderdag 15 juni uitgereikt in het Amsterdamse Ketelhuis en ging vorig jaar naar Paul Witteman.

Voor de Zilveren Nipkowschijf 2023 nomineerde de jury dit jaar de vierdelige docuserie Onze man bij de Taliban (VPRO) van journalist Thomas Erdbrink en regisseur Roel van Broekhoven, de driedelige docu De Jurk en Het Scheepswrak (NTR) en Rampvlucht (KRO-NCRV), een dramareeks over de Bijlmerramp in 1992. Een speciale vermelding is er voor Raven van Dorst (Nachtdieren, Boerderij Van Dorst). ‘Een ontwapenende, overrompelende televisiepersoonlijkheid die we al een paar jaar willen eren’, aldus de jury van de Zilveren Nipkowschijf die bestaat uit tv-recensenten en journalisten van het AD, NRC, De Volkskrant, De Telegraaf, Het Parool, NPO Radio 1, De Groene Amsterdammer en dagblad Trouw.

Over Even tot hier stelde het juryrapport dat ‘Jeroen Woe en Niels van der Laan al sinds het begin van Even tot hier hoge kwaliteit satire leveren over het nieuws van de week. Hun kracht: het grote nieuws verpakken tot slimme, uiterst geestige, muzikale en altijd actuele televisie. Ze maken lastige onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek en mixen die vervolgens handig met andere grappen over alles en iedereen. Zo werd - een hoogtepunt - de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade verbonden met de valse noten van Eurovisie-deelnemers Mia en Dion. Van der Laan en Woe zijn in hun negende seizoen in hun beste vorm tot nu toe.’

