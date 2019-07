Erg verrassend is dit hoofdstuk van Spider-Man niet

Als het Songfesti­val naar Rotterdam gaat, wie gaat dan het feestje betalen?

9:16 Heel de Rotterdamse politiek staat pal achter het plan om het Eurovisie Songfestival naar de Maasstad te halen, maar de vraag is wie dat gaat betalen. Of beter gezegd: waar moeten de miljoenen euro's voor dit mega-evenement in Ahoy in mei 2020 vandaan komen? Het hield de verschillende raadsfracties in het stadhuis tot dik na middernacht bezig, maar een eensluidend antwoord kwam er niet.