Eric Corton: Inmiddels 26 kilo lichter en totaal alcoholvrij

Lewis Hamilton haalt Instagram leeg na kritiek op neefje met prinsessenjurk

13:40 Lewis Hamilton heeft al zijn foto's, video's en berichten op Instagram gewist. De wereldkampioen in de Formule 1 kreeg afgelopen week veel kritiek voor een filmpje dat hij op het sociale medium had geplaatst, waarin zijn kleine neefje de hoofdrol speelde. Hamilton sprak het mannetje in scherpe bewoordingen aan op het dragen van een roze jurk.