Erica mag weer op reis voor Omroep MAX

De 74-jarige Erica liet in november van vorig jaar aan deze site weten dat het nog niet zeker was of ze haar programma kon voortzetten. De reeks zou fysiek zeer belastend zijn voor haar zijn. In 2014 kampte ze met een ernstige bacteriële infectie in haar been en had lang nodig om te revalideren.

Inmiddels heeft ze echter goed nieuwe gekregen van Omroep MAX. ,,Dit is toch geweldig nieuws om 2018 mee te beginnen? De voorpret is begonnen!'', zei ze vandaag in het programma Tijd voor MAX. Ook omroepbaas Jan Slagter vindt het fijn dat Erica haar programma weer gaat maken. ,,Ik ben blij dat Erica weer voor ons gaat reizen. We gaan op zoek naar fantastische bestemmingen.''

Culturele gebruiken

In Erica op Reis, dat in 2011 voor het eerst te zien was, laat Erica zich op haar eigen manier onderdompelen in culturele gebruiken en rituelen in verre landen. Dat leidt doorgaans tot opmerkelijke ontmoetingen met verschillende mensen.