Erica Meiland: Nooit sprake geweest van liefdesrelatie met Sander

Volgens Erica was er nog helemaal geen sprake van een liefdesrelatie. Maar ook aan het daten is een einde gekomen, zo wordt vanavond duidelijk in de laatste aflevering van dit seizoen. ,,Zoals ik steeds heb aangegeven waren Sander van Betten en ik elkaar aan het leren kennen. Dat wil zeggen informatie uitwisselen via mail en app en eens in de paar weken een wandelafspraak. Van een relatie in de zin van een liefdesrelatie is nooit sprake geweest en zal er ook niet gaan komen, hebben we ontdekt. Daarvoor verschillen we te veel van elkaar,” concludeert Erica, meldt ze aan deze site. ,,We beschouwen elkaar als vrienden en hebben nog af en toe contact.”

Eerder zei Erica nog dat zij Sander een half jaar geleden leerde kennen en dat ze het samen ‘erg leuk hebben’. ,,In de serie is dit te volgen.” Dat de twee nog altijd goede vrienden zijn, is in de aflevering van vanavond te zien. Sander gaat zelfs mee met de familie naar het kasteel in Frankrijk.

Hoewel Erica en Martien nog altijd getrouwd zijn, is het geen geheim dat ze beiden openstaan voor een andere relatie. ,,We hebben het wel eens over als een van ons verliefd zou worden, natuurlijk. Ik zou het voor Martien heel fijn vinden als hij iemand vindt. En andersom gunt hij mij dat ook. Die iemand moet wel een aanvulling zijn op onze familie. Een soort gezinsuitbreiding. Als hij wrijving geeft, houdt het op. Wij kiezen hoe dan ook altijd voor elkaar”, zei Erica in oktober nog tegen deze site.

Zojuist heeft Talpa bevestigd dat er nog een nieuw seizoen Chateau Meiland op de buis komt, maar wat de kijkers kunnen gaan verwachten is nog niet bekend.

In de aflevering van vanavond is de familie Meiland voor even terug in het chateau in Frankrijk:

