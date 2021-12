Erica Meiland reageert op rel: ik kom op voor rechten van vrouwen

Erica Meiland heeft voor het eerst gereageerd op de commotie die is ontstaan vanwege anti-islamuitspraken in haar biografie. Diverse bedrijven gaven de afgelopen weken te kennen geen zaken meer met de tv-familie Meiland te willen doen vanwege de quotes.

Erica laat via Instagram weten dat ‘drie woorden’ uit het boek ‘door diverse media uitgelicht en opgeblazen zijn’. Zij beklemtoont dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. ‘De vele verwensingen èn de vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen laten zien dat Nederland zeer verdeeld is als het gaat om kritiek op de islam. Mijn insteek is altijd geweest, en zal altijd zijn, opkomen voor de rechten van vrouwen!’

‘Moeder Meiland’ vergelijkt in haar boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes ‘niet normaal’. Ook stelt ze dat de islam ‘heel veel ellende brengt’ en dat zij dit wil tegenhouden. Dochter Maxime heeft na alle commotie gezegd haar moeder te steunen, maar het was ‘nooit mijn bedoeling geweest groeperingen buiten te sluiten of tekort te doen’.

Maxi-Cosi

Talloze bedrijven zegden hun samenwerking met de tv-familie Meiland op. Kaartenfabrikant Hallmark, matrassenmerk Emma, Nivea huidverzorging, Milka en Hello Fresh willen niet meer met de Meilandjes geassocieerd worden. De meeste bedrijven stellen in een toelichting dat de uitspraken van Erica niet in lijn liggen met de doelstellingen van inclusiviteit die zij nastreven. Ook Maxi-Cosi heeft de samenwerking met Maxime Meiland opgezegd. Dat heeft een woordvoerder van moederbedrijf Dorel Juvenile, dat producten voor kinderen maakt, donderdag laten weten. Het bedrijf zegde de samenwerking een paar weken geleden al op, maar bracht dit nieuws niet eerder naar buiten. Meiland vroeg op sociale media aandacht voor Maxi-Cosi.

Volgens Dorel Juvenile staat het besluit los van alle commotie over de anti-islamuitspraken van Erica Meiland in haar biografie. Deze verscheen eind oktober. ,,We hebben een paar maanden fijn samengewerkt met Maxime, maar zien daar nu uit business-overwegingen verder van af”, aldus een woordvoerder.

Talpa, waar de Meilandjes tv-programma’s voor maken, heeft laten weten niet inhoudelijk te reageren op de uitlatingen van Meiland. Alles wat de Meilandjes buiten hun programma’s zeggen is voor rekening van de familie.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit zei onze tv-recensent Angela de Jong over de anti-islamuitspraken van Erica Meiland:

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: