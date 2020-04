Erik baalt en had het compleet anders willen aanpakken met boerin Annemiek

Vlieg mee met de grutto (onze nationale vogel) in nieuwe natuurdocu­men­tai­re

16:00 Grutto, onze nationale vogel, speelt de hoofdrol in de nieuwe natuurdocumentaire van Ruben Smit, bekend van de films De Nieuwe Wildernis en WAD. De sierlijke vogel -slanke verschijning, hoge poten, lange snavel- wordt door Smit en zijn crew gevolgd op zijn reis van Senegal via Portugal naar Nederland en Estland. ‘De mens is voor de grutto zowel een bondgenoot als zijn grootste bedreiging.’