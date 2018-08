Erik Dijkstra wordt de nieuwe presentator van Per Seconde Wijzer

Erik Dijkstra, die bekend werd als Jakhals Erik in De Wereld Draait Door, gaat vanaf september het nieuwe seizoen van Per Seconde Wijzer presenteren. Dijkstra (41) volgt daarmee Kees Driehuis op, die de quiz van 1989 tot maart 2018 presenteerde.

In januari werd bekend dat Driehuis (66) zou stoppen met de presentatie. Hij gaat met pensioen. ,,Kees Driehuis is zo ongeveer Per Seconde Wijzer'', zei BNNVARA-mediadirecteur Robert Kievit toentertijd over zijn afscheid. ,,Intelligent, scherp, ad rem, vol humor. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de jarenlange presentatie van de kennisquiz, die mede dankzij hem behoort tot de klassiekers van de Nederlandse televisie.''

Opvolger Dijkstra heeft, ondanks het grote gat dat hij moet opvullen bij de omroep, zin in het nieuwe seizoen. ,,Het opvolgen van Kees Driehuis na zijn jarenlange presentatie is natuurlijk spannend, maar vooral heel eervol. Fantastisch om straks een programma te presenteren waar ik als kind al naar keek. Ik verheug me nu al op de eerste opnamen."

Het format van Per Seconde Wijzer blijft hetzelfde: twee spelers gaan de strijd aan met de klok. Binnen 200 seconden moeten ze vier vragen beantwoorden in één van de vijf categorieën: Geschiedenis, Kunst, Wetenschap, Sport of Tegenwoordige tijd.