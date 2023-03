Erik van der Hoff keert terug op tv voor nieuwe muziekquiz bij Net 5

Erik van der Hoff is de presentator van het nieuwe Net 5-programma De grote muziekquiz . De show is vanaf woensdag 5 april vier weken lang te zien, maakte de zender donderdag bekend.

In De grote muziekquiz spelen twee teams van bekende Nederlanders een quiz die in het teken staat van muziek. De spelers krijgen algemene muziekvragen, maar moeten bijvoorbeeld ook songteksten afmaken en een nummer herkennen aan alleen de drums of gitaar. Onder anderen Winston Gerschtanowitz, Evelien de Bruijn, Horace Cohen en Carolina Dijkhuizen spelen mee.

De presentator laat weten erg veel zin te hebben in zijn nieuwe klus. ,,Voor iemand die enorm van muziek en tv maken houdt is het een feest om dit programma te mogen maken”, zegt hij in een verklaring. ,,Het mooie van de muziekfragmenten is dat je even wordt teruggezogen in de tijd en herinneringen.” Van der Hoff presenteerde eerder op Net 5 al de programma’s Het Blok, SamenWonen en House Rules NL.

Als Roberto Jacketti & The Scooters scoorde hij een culthit met I save the day:

