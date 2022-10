Erik van Muiswinkel had kwetsende kant Zwarte Piet eerder willen zien: ‘Ben er nog steeds niet uit’

Volgens Van Muiswinkel, die in het Sinterklaasjournaal lange tijd de rol van Hoofdpiet vertolkte, heeft Nederland tientallen jaren lang het figuur in stand gehouden ondanks dat er ‘een heleboel mensen van kleur’ waren die ‘dat helemaal niet zo leuk vonden’. ,,Die hebben dat ook heel beleefd jarenlang soort van voor zich gehouden en de keren dat ze zich er over uitspraken werden ze uitgelachen of niet serieus genomen”, zegt hij. ,,Wij waren er zo van overtuigd dat dat niets met zwarte mensen te maken had en dat het ons recht was om die stripfiguur te spelen en mee te doen en in je gezin te laten komen.”

De cabaretier kwam er zelf pas achter toen een jaar of tien geleden de eerste protesten ontstonden. In 2016 besloot hij, samen met zijn collega Jochem Myjer, het Sinterklaasjournaal te verlaten omdat de veranderingen in het programma te langzaam gingen.

Volgens Van Muiswinkel heeft niemand het hem ooit persoonlijk kwalijk genomen dat bij hem het kwartje wat later viel. ,,Helemaal niet. Ik heb in zalen vol zwarte mensen gezeten die het heel goed snapten waar het allemaal vandaan kwam en het heel jammer vonden dat het zo lang geduurd heeft. Ze zijn heel blij dat we nu vrijwel collectief met een heel land, op een paar mensen die hun hakken in het zand zetten na, dat zomaar in tien jaar hebben weten om te draaien. Dat is eigenlijk best knap.”

