Erik van Muiswinkel keert na vijf jaar terug als Hoofdpiet. De 60-jarige cabaretier zal binnenkort in deze rol te zien zijn in de YouTube-serie De Staff van Sinterklaas.

De Staff van Sinterklaas wordt gemaakt in samenspraak met Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, en wordt ondersteund door stichting Nederland Wordt Beter. De Pieten in de serie hebben een warme, door de zon gekleurde teint omdat zij het grootste deel van het jaar in Spanje verblijven. De pakjes worden bezorgd met een speciale gouden sleutel, waardoor de schoorsteen en zelfs roetvegen verleden tijd zijn.

De Pieten dragen ook geen veer meer op hun baret, omdat er volgens Afriyie en zijn team een link is met het slavernijverleden. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Staff van Sinterklaas is vanaf maandag te zien op YouTube. Drie maal per week zal er een nieuwe aflevering bijkomen, zolang Sinterklaas in het land is.

Erik van Muiswinkel was bijna twintig jaar een van de prominente gezichten in het Sinterklaasjournaal van de NTR. Maar samen met Jochem Myjer, die altijd te zien was als Pietje Paniek, besloot hij in 2016 te stoppen omdat de NTR naar hun mening niet snel genoeg veranderingen in het fysiek van de Pieten doorvoerde. In 2016 besloot RTL de roetzwarte Pieten in de ban te doen, maar de NTR koos voor een traject van lange adem en was pas drie jaar later toe aan die stop.

