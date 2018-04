Erik van Muiswinkel: Nee, satire is niet dood

Patty Brard neemt het op voor verdachte belastingman

10:10 Sinds de inval bij belastingadviseur Frank B. is Bekend Nederland in rep en roer. Sleept hij beroemde klanten als Linda de Mol, Patty Brard, Afrojack en Yfke Sturm mee in zijn val? Hoe B. te werk ging én hoe hij aan zoveel vips kwam.