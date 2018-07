Erland Galjaard: Of ik naar Talpa ga? Na mijn vakantie praat ik met John de Mol

Galjaard stapte in mei na 21 jaar op bij RTL. Hij liet weten te beginnen aan een creative sabbatical om zich te richten op eigen projecten op het gebied van onder andere drama, gezondheid en muziek. Zijn volgende stap was nog niet duidelijk.

Vanavond kwam er iets meer duidelijkheid. Erland zei dat hij gisteren John de Mol had gesproken en dat ze afspraken om na Erlands vakantie - in september of oktober - samen te gaan zitten om te kijken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen en zo ja, wat.

,,IK zal in ieder geval nooit SBS-baas worden zoals ik dat van RTL was. Talpa is niet alleen televisie maar een heel netwerk waar je 24 uur per dag en zeven dagen per week mee bezig moet zijn. Dat ga ik niet doen", zei Galjaard. Op Jineks vraag wat hij dan wel zou kunnen of willen doen, ging hij niet in.

Jinek stelde de vraag omdat aardig wat BN'ers, onder wie Gordon, Johnny de Mol en het trio van VI, overstappen van RTL naar Talpa. De reden voor hun vertrek zou zijn dat Galjaard ook naar de mediagroep gaat.

De voormalige RTL-programmadirecteur liet dat in het midden. Een eventuele overstap op korte termijn is volgens hem sowieso uitgesloten. ,,Ik heb een concurrentiebeding van een jaar."

Angela de Jong

Eva Jinek vroeg de voormalige programmadirecteur van RTL ook om een reactie op de kritiek die tv-criticus Angela de Jong van deze krant op hem had. Zij juichte zijn vertrek toe in haar column. 'Eindelijk! Eindelijk lijkt er iets te gaan gebeuren bij RTL, nu Erland Galjaard vertrekt als programmadirecteur. En dat is geen seconde te vroeg“, schreef ze. 'Als je er al zo lang zit, is het bijna onvermijdelijk dat de sleet erop komt, word je te makkelijk.'