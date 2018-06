Erland Galjaard: Ontslaggesprek met Humberto Tan was erg moeilijk

Volledig scherm Humberto Tan na de laatste uitzending van RTL Late Night. © ANP Erland Galjaard is in een vandaag gepubliceerde podcast van Jordi Warners en Ruben Kooren voor de eerste keer wat dieper ingegaan op de uitzichtloze positie van Humberto Tan die vorige week na vijf seizoenen noodgedwongen moest afzwaaien als presentator. Ook zoomde Galjaard in op de ontwikkeling van het RTL4-praatprogramma dat de afgelopen twee jaar met regelmaat matige kijkcijfers scoorde. ,,Humberto heeft heel lang goed gedaan. Bij de weglopende doelgroep jongere kijkers was hij tot dit jaar vele malen populairder dan Eva Jinek en Jeroen Pauw bij elkaar. Maar uiteindelijk zijn we ingehaald door de realiteit en ging het steeds minder met RTL Late Night.''



Waar dat door kwam? Volgens Galjaard heeft dat zeker niet alleen te maken met een gestage stroom roddels over het privéleven van Humberto Tan die een affaire zou hebben gehad met nieuwslezeres Dionne Stax. Over die vermeende scharrel: ,,De kritiek op Tan was heel naar, persoonlijk en op de man gespeeld. Over of Tan wel of niet een relatie met Stax zou hebben gehad, publiceerden sommige media tien stukken in de week. Toen dacht ik 'dat hoort er gewoon bij'. Ik heb Humberto - een veelzijdige man die ook nog eens veel talen spreekt - namelijk heel hoog zitten.''

Gemakzucht

Maar er bleek, zo benadrukt Galjaard in de podcast, meer aan de hand toen duidelijk werd dat bijvoorbeeld Eva Jinek het succes van RTL Late Night als uitgangspunt nam voor haar talkshow bij de publieke omroep. ,,Dus meer luchtige onderwerpen en amusement. Ze introduceerde dingen die Humberto nog niet deed of zette in op zaken waar Humberto misschien niet zo goed in was zoals kritischer doorvragen. Toen dat duidelijk werd, zijn we eigenlijk te lang op de oude voet doorgegaan. Er sloop gemakzucht in, we waren te laat met vernieuwingen en te bang om dingen te veranderen. Vervolgens ging het opeens heel snel minder met RTL Late Night. Humberto kreeg steeds meer, terechte kritiek. Toen dat afgelopen zomer bleek, was het dus voor mij alle hens aan dek. Het in gang gezette proces (de neerwaartse spiraal, red.) bleek niet meer bij te sturen.''

Galjaard besloot, toen het vorig jaar slechter ging, niet direct de stekker uit de talkshow te trekken. ,,Dat kan ook niet. Ik had me gecommiteerd aan nog een jaar en ik kan natuurlijk niet zo maar iemand of een redactie op straat zetten. Driekwart jaar geleden dacht ik 'ik weet niet meer of het ooit nog goedkomt met RTL Late Night. Ik ben gaan praten met de redactie en Humberto Tan. Besloten werd om toch door te gaan, maar ik ben me op dat moment wel gaan oriënteren om een opvolger te vinden. Er is nooit sprake van geweest dat RTL een opiniërende talkshow op de late avond zou schrappen. Die veroverde plek is té belangrijk om op te geven. Uiteindelijk kwam ik bij Twan Huys uit die mijn vorig jaar een keer interviewde. Vervolgens heeft het nog een half jaar geduurd voordat we met Huys rond waren.''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Erland Galjaard en Humberto Tan na de laatste uitzending van RTL Late Night. Na vijf seizoenen en ruim duizend afleveringen moest Humberto afscheid nemen van de talkshow. © ANP

Twan Huys

Nadat de deal met Twan Huys was gemaakt, moest Galjaard Humberto het nieuws nog vertellen. Dat gesprek typeert de voormalige RTL-baas als 'één van de moeilijkste gesprekken in zijn leven'. ,,Ik kwam aan in Amsterdam en heb heel even overwogen toen ik daar zat; weet je wat? Ik ga gewoon naar huis! Bekijk het maar. Ik doe het niet. Ik ga niet iemand zijn leven op z'n kop zetten. Dan maar wat minder scoren. We komen er wel weer. En toen kwam hij binnen en ontstond er een goed gesprek.''