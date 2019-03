Ernstig vermoeide Peter Faber treedt komende maanden niet op

Hij verliet het ziekenhuis in Amsterdam met de diagnose dat hij er fysiek doorheen zit. ,,Daarop heb ik besloten om het rustiger aan te doen en de tientallen voorstellingen te annuleren. Het gerucht dat ik opnieuw problemen heb met mijn rikketik, klopt niet. Ik moest afgelopen vrijdagavond in theater De Schalm in Veldhoven optreden. 's Ochtends voelde ik me niet helemaal goed. Ik was doodmoe, kortademig en vertrouwde mijn eigen lijf niet. Uiteindelijk bleek dat die kortademigheid en vermoeidheid veroorzaakt werd doordat ik teveel hooi op de vork had genomen. Mijn lijf protesteerde en heeft me op tijd gewaarschuwd.”