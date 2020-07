Ernstig zieke moeder Frank Dane en Robert Jensen overleden: ‘Ze was een positieve energie’

De ernstig zieke moeder van Radio 538-dj Frank Dane en presentator Robert Jensen is afgelopen vrijdag overleden. Dat vertelt die laatste in een nieuwe aflevering van zijn YouTube-programma, een eerbetoon aan de 74-jarige Petra. ,,Ze was een positieve energie voor zichzelf en haar omgeving.’’

Dane werd afgelopen week in zijn ochtendshow al vervangen door Wietze de Jager, die ‘familieomstandigheden’ als reden noemde. Het team van Danes show is sinds deze week met vakantie. Jensen maakt tegenwoordig een activistische onlineshow waarin hij ageert tegen onder meer de coronamaatregelen; hij kondigde gisteren een pauze aan.



De oud-talkshowhost praat normaal nooit over zijn privéleven, maar staat in de nieuwe aflevering uitgebreid stil bij de dood van zijn moeder. Zij kreeg vijf jaar geleden een onbekende aandoening.



,,Ik zal niet in details treden, maar het is een verschrikkelijke ziekte’’, aldus Jensen. ,,In vrij snel tempo verlies je alles, lichamelijk gezien. Alles scheidt er als het ware mee uit. Het begint eerst met je balans; dan kan je niet meer lopen, dan begin je te trillen, kan je moeilijker zien, eten, slikken.’’

Lees ook PREMIUM Frank Dane: Die klap in luistercijfers is nooit gekomen Lees meer

Quote Als je geconfron­teerd wordt met iets waar je altijd het bangst voor bent geweest, dan weet je niet hoe je daarop reageert Robert Jensen

Bevrijding

Hoewel Jensen zijn moeder nooit een overdreven positief mens vond, werd ze dat na haar diagnose wél. Ze toonde zich dankbaar voor elke dag dat ze leefde en werd een ‘positieve energie’ en een voorbeeld voor haar familie. Juist daarom deelt Jensen zijn verhaal.



,,Als je geconfronteerd wordt met iets waar je altijd het bangst voor bent geweest, dan weet je niet hoe je daarop reageert’’, zegt Jensen. ,,En in het geval van mijn moeder was de reactie een bevrijding, positief. Er kwam een kracht bij haar los, die haar ook veel langer op de been heeft gehouden dan gedacht.’’



Jensen hoopt dat zijn moeder ook zijn kijkers inspireert. ,,Als het ergste komt waar je bang voor bent, dan komt er een bepaalde kracht vrij. En daar moet je vertrouwen in hebben. En dat is iets moois.’’

Volledig scherm Frank Dane. © ANP Kippa

Doorgaan

Roberts (47) broers Frank (38) en Daan (49) spraken eerder al over de ziekte van hun moeder, die er voor had gezorgd dat ze in een rolstoel zat. ,,Wat ik zo knap vind, is dat mijn moeder daar nooit een probleem van heeft gemaakt’’, zei Daan tegen Story. ,,Ze zit weliswaar in een rolstoel, maar is altijd blijven lachen.’’



Ook Frank roemde de positiviteit van Petra. ,,Mijn moeder wilde niet dat we in de slachtofferrol kropen. Daarom zijn we gewoon doorgegaan met ons leven, hoe lastig haar situatie ook is.’’