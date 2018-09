Eros Ramazzotti naar Ziggo Dome

VIDEO André Hazes zingt na lang twijfelen toch duet met hologram Hazes senior

20:33 Tijdens de nieuwe editie van de concertreeks Holland Zingt Hazes in maart 2019 gaat de jonge André Hazes (24) in duet met het hologram van zijn vader. De ontwikkeling van het hologram is al zo ver dat André wellicht zijn vader kan omarmen, maakten de organisatoren van het concert bekend.