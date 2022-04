Esmée van Kampen woest op makers De Verraders: ‘Misselijkmakend’

Esmée van Kampen is woest op de makers van De Verraders . De actrice vindt dat zij verkeerd is neergezet, waardoor ze afgelopen vrijdagavond in aflevering 2 de hoon van de kijkers over zich heen kreeg.

,,Het doet mij werkelijk verdriet dat er gekozen is voor een bepaalde edit van mij binnen de tweede aflevering van De Verraders en een ander in bescherming werd genomen”, schrijft Van Kampen op sociale media in haar Instagram Stories.

Het ging er in de tweede uitzending pittig aan toe bij De Verraders, het tv-programma van RTL 4 waarin Bekende Nederlanders als Getrouwen en Verraders een spel spelen van list en bedrog. Waar Steven Brunswijk vorige week in een speech vertelde over het overlijden van zijn moeder, werd hier vrijdagavond op teruggekomen. De kijkers zagen onder meer hoe Esmée van Kampen in de auto tegen Brunswijk stelde: ,,Ik vond het zo laag wat Stefano net suggereerde. Dat jij mogelijk een verrader zou zijn en dat je de speech over je moeder zou inzetten als een soort empathie.”

Daarmee leek het alsof Van Kampen een roddel de wereld in bracht en Stefano Keizers in een verkeerde daglicht stelde. In de auto reageerde Brunswijk vol ongeloof. ,,Dat is echt laag. Ik word daar giftig om”, zei de cabaretier die Stefano Keizers confronteerde. Keizers ontkende, waarna Irene Moors aan de zogeheten Ronde Tafel alle suggesties van tafel veegde. Bij de kijkers bleef echter hangen dat Van Kampen de kwade genius was.

Onterecht, stelt zij resoluut op Instagram. ,,Mij neerzetten als iemand die de dood van iemands geliefde inzet als een bepaald ‘middel’ binnen het spel is echt walgelijk en is het tegenovergestelde van wie ik ben en waar ik voor sta. Ten tijde van de opnames heb ik afscheid moeten nemen van mensen in mijn directe omgeving die kwamen te overlijden waarvan ik 1 dierbare kort erna verloren heb. Je kunt dus begrijpen dat mijn tolerantie richting de kwestie non-existent was en dé reden waarom ik gefungeerd heb als ‘klokkenluider’.”

Van Kampen kreeg na aanleiding van de gebeurtenissen in deze aflevering veel nare reacties. ,,Ik ben het hartstikke zat dat ‘wij’ als bekende Nederlanders alles wat over ons geschreven, ge-edit of naar ons geuit wordt zomaar moeten slikken. Dit is geen kattenpis, het doet mij pijn om dat ik hier niet verantwoordelijk voor was, maar het helaas nu wel zo lijkt. Ik vind het misselijkmakend.”

Esmée van Kampen zegt in haar Stories te hopen dat ‘de persoon in kwestie die ik toen heb aangesproken binnen het programma ooit de verantwoordelijkheid op zich neemt en toegeeft dat het spel op dát moment te persoonlijk gespeeld werd’.

Bij De Verraders strijden achttien BN’ers om een zilverschat die te verdienen is door opdrachten. Drie van hen zijn Verraders, die de buit voor zichzelf willen houden. De rest van de groep – de Getrouwen – moet proberen de verraders te ontmaskeren. Elke nacht wordt een van de getrouwen in het geheim ‘vermoord’ door de verraders. Die deelnemer ligt uit het spel. Daarvoor wordt aan de zogeheten Ronde Tafel gestemd om iemand te verbannen. De getrouwen hopen daarmee de verraders uit het spel te krijgen.

De Verraders bleek vorig jaar een regelrechte kijkcijferhit, maar in Kasteel Erenstein liepen de emoties ook toen al hoog op. Niet voor niets worden kandidaten vooraf mentaal getest en is er na deelname nazorg. Deze hele tweede reeks is al opgenomen. Acteur Joep Sertons die ook meedoet (en nog in het spel is), zei daarover in een interview met deze site : ,,Mijn relativeringsvermogen was aangetast. Hoe ik thuis kwam? Ik wilde even alleen zijn. Er was zoveel drukte, zoveel gedoe geweest. Sommige mensen vergaten dat het een spel is. Ze maakten er hun eigen werkelijkheid van. Dan schrik je je rot. Ook van jezelf trouwens.”

De Verraders wordt geproduceerd door IDTV en uitgezonden bij RTL4. Na aanleiding van de uitspraken van Esmée van Kampen is RTL om een reactie gevraagd. De zender heeft nog niet kunnen reageren.

