Estavana gesteund door dochter en Marlijn beleeft rampzalige ochtend

SPOILERALERT Finalisten Slimste mens geven Philip Freriks ‘de zenuwen’

De eerste dag in de finaleweek van De slimste mens was zó spannend dat presentator Philip Freriks er ‘de zenuwen’ van kreeg. In de laatste ronde namen muzikant Jan Rot en Albert Heijn-actrice Randy Fokke het vanavond tegen elkaar op. In de laatste twee seconden werd het spel beslist.

17 januari