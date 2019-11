Estavana is trotse tante en Max is fans dankbaar na winst in Brazilië

video Van deze mierzoete Britse kerstrecla­mes springen de barsten in je glazuur

13:50 De Staatsloterij-commercial met in de hoofdrol het spuuglelijke schoothondje Frekkel was eind vorig jaar met voorsprong de meest tranentrekkende en warmbloedige kerstreclame op de Nederlandse televisie. Maar het kan allemaal nog zieliger, sfeervoller, bombastischer en extremer. De flitsende najaarscommercials die momenteel in Groot-Brittannië op de buis zijn, spannen de kroon. Het zijn in veel gevallen peperdure, met emoties overgoten minifilms die zó mierzoet zijn dat spontaan de barsten in tandglazuur kunnen springen. Zoals die van ‘zingende winterpeen met schaafangst’ Robbie Williams voor grootgrutter Aldi. Kijk, huiver en geniet!