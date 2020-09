Estelle Bergkamp schrijft emotioneel bericht aan vriend Donny van de Beek: ‘Altijd aan je zijde’

‘Op alles wat je tot nu toe hebt bereikt en op alles wat nog komt’, vervolgt Estelle de ode aan haar vriend die de afgelopen jaren bij Ajax speelde. ‘Ik zal altijd aan je zijde staan en je steunen, zodat je optimaal succes kunt hebben.’ Estelle woont momenteel nog in Amsterdam, maar verkast met Van de Beek (23) naar Engeland. Daar groeide de in 1996 in Londen geboren Estelle ook op, aangezien haar vader in die tijd bij Arsenal speelde. ‘Ik kan niet wachten om met jou terug naar Engeland te gaan en onze droom te leven’, schrijft Estelle. ‘Al mijn liefde voor jou!’

Nummer 34

Donny van de Beek gaat bij Manchester United met rugnummer 34 spelen. Het is een eerbetoon aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri, die ook altijd met dat rugnummer voetbalde tot hij in 2017 op het veld een hartstilstand kreeg. Van de Beek belde met de familie van Nouri om toestemming te vragen.



,,Abdelhak reageerde blij’’, zei vader Mohammed daarover. ,,Als hij de naam of stem van Donny hoort, worden zijn ogen groot en kijkt hij gelijk op. Hij weet precies wat je vertelt en waar het over gaat.’’ Het antwoord op de vraag was dan ook duidelijk. ,,Ik heb gezegd dat hij dat moet doen. Ik kan daar alleen maar trots op zijn. Het is een mooi gebaar, superbijzonder voor ons.”