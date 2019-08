Estelle Cruijff en vader Nicolette van Dam slachtoffer van dezelfde berover

André Hazes over problemen met Monique: Iedereen heeft af en toe wat

22 augustus Hoewel hij er liever niet over praat, gaf André Hazes vanavond in RTL Boulevard toch min of meer toe dat het niet helemaal lekker loopt tussen hem en zijn Monique. De zanger kwam langs om te praten over zijn nieuwe single, toen Luuk Ikink hem vroeg naar de geruchten over een relatiecrisis tussen de twee. ‘Iedereen heeft af en toe wat.’