Estelle Cruijff schaamt zich voor haar uitgebreide schoonmaakrituelen

Dat vertelt de socialite aan LINDA. Ze vindt het heerlijk om schoon te maken. ,,Ik kom helemaal tot rust.” Terwijl ze haar haar krult en koffiedrinkt gaat ze dagelijks met de stofzuiger door het huis en ook dweilen doet ze in een handomdraai. Daar gebruikt ze een spulletje voor dat ze uit het buitenland haalt. ,,Ik laat dozen wasmiddel voor de marmeren vloer uit Spanje overkomen. Begin er niet over, want dat is een ritueel, daar kun je een hele LINDA. mee vullen. Ik heb hier nu kratten vol staan, gisteren is mijn laatste bestelling binnengekomen. Echte, pure zeep, zonder chemicaliën.”

Haar lakens verschoont ze om de dag. ,,Er is weinig fijners dan in een schoon bed liggen dat nog naar Robijn ruikt”, vertelt Cruijff in het interview. ,,Dat knisperende wit, heerlijk. In elk geval mijn kussenslopen. Het moet voelen als in een hotel. Hoewel daar vaak de geur al uit is. Ik doe m’n lakens en kussenslopen niet in de droger, want dan gaat de geur weg.”