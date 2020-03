Estelle Cruijff weer vrijgezel: ‘Als vrienden uit elkaar’

Estelle maakte in december bekend te zijn gevallen voor de charmes van zakenman Morad. De twee hadden elkaar leren kennen tijdens een diner van gemeenschappelijke vrienden. ,,Zo kwamen we bij elkaar aan tafel en dat klikte. Het fijne is dat we veel raakvlakken hebben. Hij is ook een levensgenieter”, liet de ex-vrouw van Ruud Gullit (met wie ze drie kinderen kreeg) toen los.



De romance blijkt van korte duur. Op het Instagram-account van Estelle zijn haar romantische foto's met Morad alweer verwijderd. Ook bij Morad zijn alle kiekjes weg. Tegen de Story zegt ze: ,,Ik heb onze relatie beëindigd. We zijn gewoon vriendschappelijk uit elkaar gegaan.”



Eerder vandaag wist Shownieuws te melden dat de 37-jarige zakenman Morad vorige week is opgepakt op Ibiza. Hij zou een kostbaar horloge hebben gestolen van een Italiaanse vrouw. Of de vermeende arrestatie iets te maken heeft met de breuk, is niet duidelijk.