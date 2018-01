Estelle en Gordon gaan op budgetvakantie

video Verwaaide Katja Schuurman: Dit heb ik nog nooit gezien!

11:52 Katja Schuurman (42) en haar 14 jaar jongere vriend Freek Noortwijk komen maar moeilijk weg uit het Noord-Hollandse Uitdam, waar de actrice een huis heeft. Door de storm en het hoge water is de weg voor de woning compleet ondergelopen. ,,De weg is een rivier geworden. Dit heb ik nog nooit gezien!'', roept een verwaaide Katja uit in een filmpje waarin ze de noodtoestand afkondigt.