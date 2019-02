Europese porno-industrie ligt stil door hiv-alarm

De acteur Nacho Vidal wou het nieuws niet bevestigen tegenover El Nacional : ,,Ik weet niet waar jullie de info vandaan hebben, maar ze getuigt van slechte smaak. Ik wil geen commentaar geven’’, zei Vidal. Volgens bronnen zou hij het positieve resultaat hebben gekregen na een test in ‘een van de beste ziekenhuizen van Barcelona’. Zijn moeder ontkende de berichten in de lokale media, maar ze werden bevestigd door een van zijn collega’s en goede vrienden, de Italiaan Rocco Siffredi, op de Italiaanse nieuwssite Blitz Quotidiano .

Pornoproductiehuizen kondigden daarop aan dat er voorlopig geen nieuw materiaal zal worden opgenomen. Onder andere Nikkis Models Agency, een Tsjechisch modellenagentschap, schreef op Twitter dat alle opnames die de komende twee maanden op de agenda staan, zijn afgelast. Behalve in Tsjechië zullen ook in Hongarije voorlopig geen pornofilms draaien.

Sinds zijn besmetting zou Nacho Vidal nog met minstens negen vrouwen betrekkingen hebben gehad. Een van hen is Dianariussx, die dreigt met een rechtszaak. ,,Ik hoop voor hem dat mijn test negatief is. Hij had me moeten waarschuwen. Ik ben samen met mijn advocaat de zaak aan het voorbereiden om hem aan te klagen voor reputatieschade’’, zegt de actrice, die op 13 februari werd gebeld door Vidals vertegenwoordiger. ,,Hij vertelde dat een meisje met wie zowel Nacho als ik had samengewerkt positief had getest.’’