Eurovisie-regisseurs: ‘We laten de wereld zien wat wij als Nederland waard zijn’

Marnix Kaart (52) regisseerde talloze entertainmentprogramma’s en live-producties: van Zomergasten, Jinek en RTL Boulevard tot Holland’s Got Talent, De Musical Awards, De Uitmarkt, Vrienden van Amstel live, Toppers in Concert, Groots met een zachte G van Guus Meeuwis en de jubileumregistratie van Armin van Buuren in de Amsterdam Arena. ,,En dan nu het Eurovisie Songfestival. Voor mij een droom en een eer om dit te mogen en kunnen doen”, reageert Kaart.

Marc Pos (50) maakte naam met de regie van de eerste serie Idols (2003). Maar hij was ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de nationale inzamelacties, de Gouden Televizierring, Het Kerstmuziek Gala en Het Prinsengrachtconcert. Daarnaast stond hij aan de wieg van programma’s als DWDD, Nieuwsuur en De Lama’s. ,,Het Eurovisie Songfestival is een van de grootste en complexe regie-opdrachten die er bestaat, waar ik mijn tanden in ga zetten. We zullen de wereld laten zien wat wij als Nederland waard zijn”, zegt Pos.