‘Eurovisie Songfestival volgend jaar in Maastricht’

Astrid Holleeder leest op tv geëmotio­neerd voor uit nieuwste boek

20:15 Astrid Holleeder was vanavond te gast bij RTL Boulevard, waar ze in een vooraf opgenomen video fragmenten voorlas uit haar nieuwste boek. De oud-vertrouweling en zus van Willem Holleeder zit al jaren ondergedoken en houdt haar identiteit verborgen. In het RTL-programma kreeg ze het tijdens het voorlezen soms even te kwaad. Zo werd ze hoorbaar emotioneel toen ze passages voorlas over haar moeder en dochter Miljuschka.