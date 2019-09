Eurovisiesongfestival in Rotterdam laatste voor Jon Ola Sand

,,Rotterdam wordt mijn tiende songfestival als executive supervisor en het lijkt mij een goed moment om het stokje door te geven”, reageert Jon Ola, die weer aan de slag gaat in zijn thuisland Noorwegen. Daar gaat hij werken bij de nationale omroep NRK. ,,Het afgelopen decennium bij de EBU was fantastisch en opwindend, maar het zal ook fijn zijn om weer thuis te komen.”

Jon Ola, bij het grote publiek vooral bekend als de man die groen licht geeft voor het uitdelen van de punten, is al ruim twintig jaar betrokken bij het Eurovisiesongfestival. ,,Eerst als delegatiehoofd van Noorwegen, daarna als uitvoerend producent in Oslo in 2010 en ik heb het voorrecht gehad de afgelopen negen jaar kapitein van het schip in Genève te zijn geweest.”