Eva geniet van Yo's 'buitenaardse billen' en Winston schrikt van zichzelf

Winston Gerschtanowitz heeft zijn gezicht geleend aan een nieuw Van Gils-herenluchtje. Bij een parfumeriezaak kwam hij een levensgrote kartonnen versie van zichzelf tegen. Schrikken? ,,Het blijft toch wennen om mezelf tegen te komen'', aldus de presentator.

Blijft toch wennen om mezelf zo tegen te komen 😝 Heb al te gekke selfies langs zien komen, super leuk! De leukste krijgt van mij een @vangilsparfum pakket, dus kom maar door 🤳🏽 Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 16 Apr 2018 om 6:09 PDT

Chantal Janzen heeft vandaag een wel heel lieve foto gedeeld van haar pasgeboren zoontje Bobby. Het mannetje ligt, mogelijk na de borstvoeding, heerlijk uit te buiken op zijn bekende moeder die volgens eigen zeggen helemaal in een babybubble zit.

Currently in a Baby Bubble #noplanstogetoutofit❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2018 om 3:00 PDT

Acteur Sascha Visser deelt regelmatig foto's of filmpjes van zijn in juni vorig jaar zoontje Jagger. En vandaag was het weer eens raak. De goedlachse Jagger is het eerste kindje van Sascha en zijn vriendin Giorgia.

Hoe begin jij je ochtend? 😀 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2018 om 2:09 PDT

Het ietwat angstig kijkende schoothondje van singer-songwriter Douwe Bob werd vanmorgen in bed bijna doodgeknuffeld door zijn nog onuitgeslapen baasje.

Reality face. #goodmorning Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 15 Apr 2018 om 23:42 PDT

Radiomaakster en presentatrice Eva Koreman mocht meedoen aan het RTL4-spelletjesprogramma De Jongens Tegen De Meisjes en voor die gelegenheid liet ze zich 'RTL-haar' aanmeten. Tijdens de opnamen keek ze volgens eigen zeggen net iets te vaak naar 'de buitenaards mooie billen' van Yolanthe Sneijder-Cabau.

Gisteren had ik RTL-haar! En heb ik heel vaak naar de (buitenaards goeie) billen van Yolanthe gekeken en ik hoop dat dat niet opvalt op TV. #dejongenstegendemeisjes #rtl Een foto die is geplaatst door null (@evakoreman) op 16 Apr 2018 om 6:03 PDT

Wendy van Dijk ging vanmorgen in het Amsterdamse Vondelpark met een hulpmiddeltje en een oranje yogamatje aan de slag om haar beenspieren eens goed te trainen. Prettige bijkomstigheid: de zon.

Goed begin vd week!! #vondelpark #workout #❤️it #☀️☀️☀️ @hiptothegym Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 16 Apr 2018 om 5:12 PDT

Oud-choreograaf, jurylid en sinds kort ook Soof-acteur Dan Karaty pendelt voor werkverplichtingen voortdurend heen-en-weer tussen Amerika en Nederland. Zijn gezin - vrouw en twee kinderen - blijft meestal achter in de VS. En als hij weer terug is in de Verenigde Staten, is het weerzien met zijn kroost altijd lachen geblazen.

And back home with my loves 😍😍 Een foto die is geplaatst door null (@dankaraty) op 16 Apr 2018 om 4:30 PDT

Thomas Cammaert en Sanne Wallis de Vries hebben samen geposeerd voor een niet nader te benoemen tv-programma. En dat deden de twee vrienden met een brede grijns en een bijna perfecte tandpastasmile.

Of we even onze grootste tandpastasmile wilde opzetten?Nou vooruit dan ! Binnenkort met vriendin @sannewdv op uw beeldbuis! Een foto die is geplaatst door null (@thomascammaert) op 16 Apr 2018 om 0:55 PDT

Roel van Velzen is zijn goede vriend Ruud Vinke nog steeds dankbaar voor het feit dat laatstgenoemde hem 15 jaar geleden aanspoorde een album uit te brengen.

Veel liefde voor deze man. Vandaag exact 15 jaar geleden sprak hij me aan na een opgtreden. Of ik niet eens een album zou willen uitbrengen. Dat eerste vertrouwen zou uitgroeien tot een vruchtbare samenwerking en een dierbare vriendschap. Vandaag proosten we. Dankjewel lieve @ruudvinke Een foto die is geplaatst door null (@vanvelzenmusic) op 16 Apr 2018 om 4:27 PDT

Topsprintster Daphne Schippers schoot vandaag uit de startblokken op een zeiknatte atletiekbaan in het meestal zonnige Florida. Welke tijd ze neerzette, is onbekend.

De met hulp van een maagverkleining extreem veel afgevallen modespecialist Bastiaan van Schaik is met zijn mountainbike een stukje gaan fietsen op Sardinië (Italië).

Ready to go biking! A beautiful trip! 🕶🚴🏻‍♀️🎖 #sardinia #corendon #corendonxlibelle #libelletv #ootd #outfit #outfitoftheday Een foto die is geplaatst door null (@basvanschaik) op 16 Apr 2018 om 4:25 PDT

Altijd leuk die terug-in-de-tijdkiekjes van de Nederlandse sterren. Zoals deze van Brace en zijn moeder die het kennelijk een tijdje zwaar heeft gehad met haar zoon die ooit een geruime tijd voor een misdrijf in de cel zat. Want Brace schrijft: 'Niet altijd makkelijk'.

Mama voor jou blijf ik altijd en kind #moederliefde #nietaltijdmakkelijk Een foto die is geplaatst door null (@brace_nl) op 16 Apr 2018 om 3:22 PDT

Lieke, de echtgenote van radiomaker Wietze de Jager, is voor de eerste keer sinds lange tijden met haar man de kroeg in gedoken. Kennelijk was daar de afgelopen jaren amper tijd voor.

Zo gelukkig dat we weer een keer met elkaar naar de kroeg konden 😂 #langgeleden #kroeglife Een foto die is geplaatst door null (@veldlieke) op 15 Apr 2018 om 23:21 PDT