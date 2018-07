Eva Jinek: 'Doodknuffelen' schattige diertjes is volstrekt normaal

De momenteel zwangere talkshowpresentatrice Eva Jinek (40) blijkt een bijna onbedwingbare neiging te hebben om jonge dieren 'dood te knuffelen'. ,,Zodra ik een kitten zie, vind ik die zó tergend lief en schattig dat ik ‘m het liefst wil vermorzelen met mijn hele lichaamsgewicht. Of het beest op wil eten'', aldus Jinek die inmiddels een wetenschappelijke verklaring heeft gevonden voor haar gevoel voor met name jonge poesjes.

Volgens Jinek, zo legt ze op haar website uit, dacht ze tot twee jaar geleden dat haar 'aandoening' abnormaal was. ,,Ik ben niet goed, dacht ik altijd. Tot ik erachter kwam dat er een term is voor dit gevoel: cute aggression. Het betekent dat je iets zo lief vindt, dat je z’n schedel wel in kan drukken. Of op de barbecue wil leggen. Dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik voel het wel. En gelukkig hebben heel veel mensen hier last van'', aldus Jinek die zelf twee katten heeft: Zeepje en Cocobelle.

De presentatrice heeft niet alleen last van 'schattigheidsagressie' bij kittens, maar ook als ze onder meer baby’s, puppy’s, babyvosjes en biggetjes ziet. ,,Je doet er niets aan'', legt ze bijna wanhopig uit. Ze garandeert dat ze geen psychopaat is, omdat het fenomeen inmiddels door experts verklaard is. ,,Als ik dit eerder had geweten, had het me veel twijfels gescheeld.''

Na wat spitwerk in wetenschappelijke stukken, ontdekte Eva Jinek dat haar 'fijnknijpzin' ontstaat door een reactie in de hersenen. Onderzoekers van de Yale Universiteit in Amerika lieten ooit twee groepen proefpersonen in bubbeltjesplastic knijpen terwijl ze naar foto’s moesten kijken van allerlei soorten dieren. De deelnemers die schattige babydieren voorgeschoteld kregen, begonnen als een gek ongecontroleerd in het materiaal te knijpen.

Quote Als ik dit eerder had geweten, had het me veel twijfels gescheeld Eva Jinek

Kortsluiting

Al zoekende stuitte Jinek ook nog op een interview met de in cognitieve neurowetenschappen gespecialiseerde hoogleraar Anna Brooks. Die stelt dat de wens om een schattig beestje 'dood te knuffelen' komt door een extreme reactie van ons brein waar we geen actie op kunnen ondernemen. Eva, verwijzend naar Brooks: ,,Bij het zien van een foto van een schattig dier (dus als we zo’n beestje niet kunnen aanraken) is deze reactie nóg sterker. Het lijkt een soort kortsluiting in de hersenen te zijn als reactie op een hoog schattigheidsgehalte.''

Volgens hoogleraar Brooks heeft die fijnknijpneiging te maken met het compenseren van een adoratiereactie in de hersenen. Eva concludeert op basis daarvan ,,Ons brein gebruikt veel energie en bij het zien van schattige puppies of kittens. De hersenen proberen via een mechanisme te voorkomen dat we te veel energie kwijt zijn aan dit soort emoties. En dus worden tegenovergestelde emoties getriggerd om de boel in evenwicht te brengen. Met als doel dat je sneller weer in staat bent iets productiefs te gaan doen.''

Zo trof ik Cocobelle vanochtend vroeg aan: ze houdt nou eenmaal graag de boel bij mekaar. Daar kan de politiek nog een puntje aan zuigen! Speciaal voor iedereen die vandaag verschillende werelden moet verbinden: laat Coco je inspireren. #nothingisimpossible #realcatsofamsterdamzuid Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 19 Feb 2018 om 2:55 PST

Coco in de weekend versnelling! Dit mag natuurlijk niet - in mijn bed, op mijn hoofdkussen - maar ik kan deze 2,3 kilo behaarde ongein natuurlijk niets verbieden. En in het weekend mag alles: go for it! #prinsescocobelle #cuteness #realcatsofamsterdamzuid Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 16 Dec 2017 om 1:23 PST

Als je even geen zin hebt: doe de Coco. Opkrullen als een croissant en duiken voor je verantwoordelijkheden. Kattenkus uit de werkkamer van haar baasje! #catsofinstagram #jinekcats #realcatsofamsterdamzuid Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 31 Oct 2017 om 0:29 PDT

Coco toen ik haar vertelde dat vandaag de laatste week van Jinek begint...Toen ik de deur uitging keek ze nog steeds zo #jinekcats #catsofinstagram #realcatsofamsterdamzuid Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 28 Aug 2017 om 0:31 PDT

Een foto die is geplaatst door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 9 Jul 2018 om 9:04 PDT